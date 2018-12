Veerman Wijers (66) zoekt opvolger na 42 jaar op Brummens pontje

'Je hebt geen vakantie nodig'

Het is een vak apart, het werk van de veerman. "Ik woon op vijftig meter van mijn werk in een boerderij. Dat is wel handig, want 's avonds ga je toch nog even kijken bij het veer. Of hij goed vast ligt, of alles goed is. Ik hoorde eens een kabel losschieten toen een binnenvaarder langs voer. Ja, dan kan je aan de slag. En als er onderhoud nodig is, dan moet je ook aan de bak."

"Je bent altijd bezig en je zit midden in de natuur, op de IJssel. Dan heeft een mens ook geen vakantie nodig", vindt Wijers. "Kan je wel naar het zuiden rijden, in de file staan, om op een plek te komen die dan toch tegenvalt. Nee, dan weet ik het wel”, zegt hij. Het is mooi werk, wil de schipper maar zeggen.