Verenigd Koninkrijk reserveert veerbootvloot voor no deal-brexit

In een poging ernstige verstoppingen te voorkomen na een no deal-brexit, heeft het Verenigd Koninkrijk voor meer dan 100 miljoen pond extra veerboten gecharterd. In de afgelopen maanden zijn er contracten gesloten met Britse, Deense en Franse ferrymaatschappijen.

Het plan moet ervoor zorgen dat er iedere week 4000 extra vrachtwagens van en naar het Verenigd Koninkrijk kunnen komen, meldt de BBC. Er wordt gevreesd voor zeer ernstige verstoppingen bij de belangrijke haven van Dover in het geval van een no deal-brexit. Lees ook: Chaos, files en veel papierwerk: dit gebeurt er bij geen brexitdeal 'Chaosbeperkende' maatregelen Als het komt tot een no deal-brexit staat het Verenigd Koninkrijk van de ene op de andere dag buiten de poort van de Europese Unie. Dat zou gebeuren van 29 op 30 maart en dan moeten er ook meteen weer controles plaatsvinden. De EU bereidt zich wel voor met een aantal ‘chaosbeperkende maatregelen’, maar nog steeds vreest men dat de brexit, vooral voor vrachtvervoer, kan leiden tot forse files in de belangrijkste havens. Nauw van Calais verstopt Toen in oktober lekte dat het Verenigd Koninkrijk overwoog een vloot te charteren, werd duidelijk dat kabinetsleden te horen hadden gekregen dat ernstige vertraging bij een no deal brexit niet uit te sluiten was. Het 33 kilometer brede nauw van Calais en de twee havens zouden verstopt raken doordat de Fransen volgens de regels van de Wereldhandelsorganisatie douanecontroles gaan uitvoeren. Daardoor zou slechts 12 tot 25 procent van de huidige capaciteit gehaald zou kunnen worden. Lees ook: 'VK bereidt plan voor om vloot te charteren bij harde brexit' 120 miljoen euro Met het charteren van de veerboten kan de haven van Dover ontlast worden. De gecharterde schepen zullen dan ook gaan varen op Plymouth, Poole, Portsmouth, Immingham en Felixstowe. Het gaat om roll-on/roll-off-schepen, waar je met de vrachtwagen op kunt rijden. De Britse overheid heeft ongeveer 108 miljoen pond (120 miljoen euro) aan contracten verdeeld over het Franse Brittany Ferries, het Deense DFDS en het Britse Seaborne Freight. Zelfs als de ingehuurde capaciteit niet ingezet wordt - als er bijvoorbeeld een deal gesloten wordt - mogen de bedrijven een deel van het afgesproken bedrag houden, meldt de BBC. Dan gaat de overheid proberen om de extra capaciteit terug te verkopen aan de markt.