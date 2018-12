Vereniging Eigen Huis: vertrouwen in huizenmarkt daalt en blijft dalen

Druk blijft op de ketel

Dat de indicator weer een puntje lager staat is volgens Boelhouwer niet zo interessant. De trend is dat wel. "Mensen kunnen het niet meer betalen", zegt hij. "Het woningtekort is zo enorm groot. Zeker in de Randstad is het gigantisch, dat lopen we de eerste tien jaar niet meer in. En zo blijft de druk op de ketel op de markt."

"De prijsstijgingen zijn begonnen in Utrecht en Amsterdam, maar je ziet ze nu als een rimpel verspreiden door de rest van het land", benadrukt de hoogleraar. "Die rimpelbeweging wordt eerst afgemaakt voor de markt stabiliseert."

Er is maar een manier om die beweging te doorbreken, en dat is met een flinke schok of recessie. Die ziet Boelhouwer voorlopig nog niet. "Niemand weet dat van tevoren natuurlijk precies, maar de algemene verwachting is dat die zich de komende paar jaar niet laat zien. Ik verwacht eerst echt nog wel prijsstijgingen."