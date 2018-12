Hema heeft last van zomerhitte, omzet valt lager uit

De overstap naar een nieuw computersysteem en distributiecentrum voor online bestellingen waren ook van invloed daarop. De omzet viel uiteindelijk 1,2 procent lager uit op 304,4 miljoen euro, blijkt uit de cijfers over het derde kwartaal.

De nettowinst liep terug in vergelijking met het derde kwartaal in 2017. Toen was het nog 4,6 miljoen euro, nu was het 2,7 miljoen euro.