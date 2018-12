'Trump wil Chinese Huawei en ZTE verbannen van Amerikaanse markt'

'Misplaatst en ongrondwettelijk'

In een reactie noemde Huawei de wetgeving van deze zomer 'ineffectief, misplaatst en ongrondwettelijk'. Volgens het bedrijf zal het verbod ten koste gaan van de innovatie in de telecomsector en leiden tot hogere internetkosten voor Amerikaanse consumenten en bedrijven.

Huawei is een belangrijke leverancier van apparatuur voor mobiele netwerken. In Nederland is het bedrijf onder meer verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het netwerk van T-Mobile. Dat heeft geen plan om afscheid te nemen van Huawei.