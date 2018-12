Huawei breekt door grens 200 miljoen verkochte telefoons

Het is voor het eerst dat het Chinese techbedrijf meer dan 200 miljoen telefoons in een jaar verscheept. Daarmee haalt het de doelstelling die het zichzelf eerder dit jaar oplegde. De groei is indrukwekkend, want in 2010 verkocht Huawei nog maar 3 miljoen telefoons. Vorig jaar waren het er 153 miljoen.

Qua telefoonverkoop is het daarmee een mooi jaar voor het Chinese merk. In het tweede kwartaal haalde het Apple al in qua aantallen verkochte smartphones. Alleen Samsung verkoopt nu nog meer telefoons.