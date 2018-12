Ministerie van BuZa voor bijna 9 ton opgelicht in Tanzania

De overheid werd in juli 2017 getipt over mogelijke fraude. Toen BuZa een kijkje nam in Tanzania, werd "de infrastructuur niet aangetroffen, terwijl er wel subsidie voor was verstrekt".

Dat schrijft minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) in een brief aan de Tweede Kamer.

Na de melding stopte het ministerie de subsidie van het ontwikkelingsprogramma in Tanzania en liet een onderzoek uitvoeren. Daaruit blijkt dat 859.068 euro is verduisterd. Bij de fraude waren 'zowel de coördinerende semi-overheidsorganisatie in Tanzania als uitvoerende partner-ngo’s in Tanzania' betrokken.