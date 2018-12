Lelystad breekpunt: belangrijk advies over toekomst Schiphol vertraagd

Functie Lelystad

Maar over het belangrijkste: of en onder welke voorwaarden Schiphol eventueel mag groeien, daar zijn de partijen het nog niet over eens. Op dit moment geldt een vluchtplafond van 500.000 vluchten van en naar de luchthaven per jaar.

De Omgevingsraad wil daar geen besluit over nemen zolang er geen duidelijkheid is over wat er met Lelystad gebeurt. Het gaat om de vraag of dit vliegveld vluchten mag overnemen van Schiphol. Pas als daar duidelijkheid over is, kan er een advies van de Omgevingsraad komen.