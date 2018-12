Onderzoek Algemene Rekenkamer naar uitgaven publieke omroep

De Rekenkamer zal vooral de uitgaven aan tv-programma's onder de loep nemen, omdat daar zo'n 80 procent van het budget van de NPO naartoe gaat.

Discussie

De aanleiding voor het onderzoek is dat er gediscussieerd wordt in de politiek over de toekomst van de publieke omroep, meldt de Rekenkamer. Die discussie draait vooral om geld: het kabinet bezuinigt volgend jaar 62 miljoen euro op de NPO. Dit jaar is het budget 802 miljoen euro.

Over de bezuinigingen is veel onrust omdat dit onder meer ten koste zou gaan van journalistieke programma's.

Mede onder druk van de protesten over de bezuinigingen komt er een eenmalig bedrag van 40 miljoen volgend jaar voor de NPO, meldde minister Arie Slob van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in november aan de Tweede Kamer.