Goud geld verdienen met geurkaarsen van honderden euro's

Retailers in de VS hebben hun assortiment de afgelopen jaren uitgebreid. Volgens The Guardian heeft social media hier aan bijgedragen.

Op selfies in de badkamer of foto's van stijlvol ingerichte woonkamers komen foto's van de geurkaars terug. Merken als Diptyque (60 euro voor de gemiddelde kaars) zijn volgens krant populair bij Meghan Markle, Beyoncé en ook de Britse premier Theresa May.

'Gevoel vangen in een kaars'

Onderneemster Anne-Floor Sinnige begon in 2013 met haar geurkaarsenmerk 'Moments of Light'. Het idee daarvoor deed ze op tijdens een bruiloft van een goede vriend in Thailand. Daar werden toen tientallen lampionnetjes de donkere nacht in gestuurd met daaraan een boodschap voor het bruidspaar.

"Ik wilde dat gevoel vangen, en een kaars staat voor warmte en licht." Jaarlijks verkoopt ze nu duizenden kaarsen. Een potje van 9 centimeter met boodschap kost ongeveer 30 euro. Z

Eén luidt 'Fuck it', bedoeld om iemand een steuntje in de rug te geven. Ook de geur wordt daarop afgestemd: "Energiek, met frisse bamboe."