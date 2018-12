Meer dan helft bevolking is klaar met groei Nederlandse luchtvaart

Het onderzoek, uitgevoerd door bureau Motivaction, laat zien dat een meerderheid geen groei meer wil in het aantal vluchten van en naar Nederland. Vóór groei is nog maar 35 procent van de Nederlanders, terwijl 54 procent tegen is.

Het grootste deel van de tegenstanders van verdere groei vindt het wel mooi zo; laat het maar op dit niveau, zegt dertig procent van de Nederlanders.

Minder vluchten om milieu

De andere 24 procent van de tegenstanders van verder groei, is radicaler: de luchtvaart moet wat hen betreft krimpen. Belangrijkste reden voor de gewenste krimp is volgens hen het milieu.

Een derde van de Nederlanders die een krimpende luchtvaart willen zien, kiest daarvoor vanwege geluidsoverlast.