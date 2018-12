Facebook aangeklaagd om privacyschandaal met Cambridge Analytica

Gegevens doorverkocht

Facebook was niet direct bereikbaar voor commentaar. Het bedrijf komt steeds meer onder vuur te liggen in verband met privacy. Deze week schreef The New York Times dat de onderneming partijen als Microsoft, Amazon, Spotify en Netflix samenwerkingen aanbood waarbij die bedrijven ongemerkt namen en contactgegevens van Facebook-vrienden van gebruikers konden inzien.

Facebook ontkende later in een reactie die beweringen en stelde andere bedrijven nooit toegang te hebben gegeven tot gebruikersgegevens zonder toestemming van die personen.