CPB: groei zakt nog verder in door onzekerheid handel en brexit

De groei van 2,2 procent is nog wel goed, maar de piek van de economische groei is achter de rug, meldt het Centraal Planbureau (CBP), de onafhankelijke rekenmeesters van de overheid. Dat beeld was ook al in juni van dit jaar zichtbaar.

Nederland doet het ten opzichte van andere landen uit de eurozone ook nog steeds erg goed: het gemiddelde van de eurozone is 1,7 procent groei volgend jaar.