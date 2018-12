Een ster verliezen is jammer, maar restaurants kunnen prima zonder

'Gasten weten ons nog steeds te vinden'

Moeten restaurants die een ster verliezen, vrezen voor hun omzet? Gaastra denkt van niet, zijn restaurant is ten slotte al jaren een begrip in de regio. Ook Van de Sanden maakt zich geen zorgen over de financiële situatie van Sazanka. "We hadden sinds 2015 een ster", vertelt ze. "Ook daarvoor waren we elke avond volgeboekt."

Restaurant La Rive verloor twee jaar geleden na 23 jaar zijn Michelinster. Het team schrok enorm en stond met tranen in de ogen, vertelde de general-manager destijds. Ook dit jaar moet het restaurant van hotel Amsterdam het zonder ster doen. En dat gaat prima, vertelt Jan-Paul Kroese van La Rive.

"Natuurlijk is erkenning altijd leuk, zo'n ster betekent veel voor het team", zegt hij. "Maar na een paar jaar blijkt dat gasten ons nog steeds uitstekend weten te vinden. Michelin is het hoogst haalbare, maar er is gelukkig meer. We krijgen ook veel goede reviews op andere websites."