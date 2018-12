Amerikanen kopen massaal luchtmeters: 'Het is niet best gesteld'

Adem inhouden in pizzatent

Ook een optie: zélf je luchtmeter ontwikkelen. Michael Heimbinder uit Brooklyn deed het. "Ik ben sinds 2011 bezig met luchtkwaliteit. Toen ben ik begonnen met het ontwikkelen en testen van een eigen luchtmeter. Sinds 2015 is de AirBeam te koop."

Een aantal keren per week neemt hij zijn eigen AirBeam mee op de fiets of te voet door de straten van New York. "Ik weet inmiddels precies wanneer ik mijn adem in moet houden", vertelt Michael. Als er een truck langsrijdt bijvoorbeeld, maar ook in een pizzatent. "Van die ovens komt aardig wat ranzige lucht af. In een Italiaans restaurant slaat de meter altijd uit."

Ondertussen verkoopt zijn luchtmeter steeds beter. Op zijn site verkoopt Michael de meters voor 220 euro per stuk. "Ik verkoop ze vooral een buurtcomités en vrijwilligersorganisaties. Via mijn website wil ik zo een een netwerk opzetten waarmee iedereen de luchtkwaliteit in zijn of haar buurt in de gaten kan houden. Dat is mijn doel."