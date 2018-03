Anti-terreureenheden ondanks extra geld nog onderbezet

Ondanks tientallen miljoenen euro's extra budget lukt het maar niet om genoeg agenten te vinden voor de teams die in actie komen bij terreur of ander zwaar geweld. Politievakbond ACP is bezorgd: "De werkdruk is eigenlijk onverantwoord groot."

In de afgelopen jaren werd ruim 24 miljoen euro extra budget vrijgemaakt om agenten te werven voor de Dienst Speciale Interventies (DSI). Dat is het best getrainde team van de politie dat ingrijpt bij terroristische dreiging of extreem zwaar geweld.

Agenten van dat team werden onder meer ingezet om de Turkse minister Kaya vorig jaar uit te zetten naar Duitsland, toen zij tot ongewenst vreemdeling werd verklaard door burgemeester Ahmed Aboutaleb.



Een DSI-team (in de auto) vorig jaar in Rotterdam. (Foto: ANP)

24/7 oproepbaar

Na de aanslagen op Charlie Hebdo en Bataclan in Frankrijk besloot het Nederlandse kabinet dat deze eenheden sneller moeten kunnen reageren bij een mogelijke aanslag. De teams staan daarom op meerdere locaties in het land paraat om in actie te komen op grote delen van de dag en zijn bovendien 24/7 oproepbaar.

Om genoeg agenten te hebben om dit voor elkaar te krijgen, krijgt de dienst er tientallen miljoenen euro's bij. In totaal 64,4 miljoen, uitgesmeerd over 2015 tot en met volgend jaar.

Tekort aan personeel

Maar ondanks die extra miljoenen kampt de dienst met een tekort aan personeel. Hoeveel agenten er nu werken en hoeveel er eigenlijk nodig zijn, wil een woordvoerder van de Landelijke Eenheid, waar de DSI onder valt, niet zeggen.

De aanwas van nieuwe agenten duurt langer dan verwacht en omdat er maar geen nieuwe agenten bijkomen, wordt de roosterdruk groot, schrijven minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) en staatssecretaris Barbara Visser (Defensie, VVD) aan de Tweede Kamer.

'Werkdruk onverantwoord groot'

"De werkdruk is eigenlijk onverantwoord groot, met het risico dat mensen het niet meer volhouden", zegt Gerrit van de Kamp van politievakbond ACP. "Deze agenten draaien lange diensten, van wel twaalf uur of nog langer. Er zit een grens aan wat mensen mentaal en fysiek kunnen."

Agenten offeren ook hun vrije dagen op om in te springen als dat nodig is, vertelt Van de Kamp. "Ze willen hun collega's helpen, maar dat gaat uiteindelijk zijn tol eisen", legt hij uit. Het verzuim is volgens hem nu weliswaar laag, maar als agenten uitvallen, dan is dat een echt probleem.

Meer militairen toelaten

Om het probleem op te lossen wordt nu overwogen om ook militairen die geen commando zijn, te laten solliciteren. Op dit moment mogen alleen Special Forces de overstap naar DSI maken, ook om te voorkomen dat er te veel militairen weglopen bij het leger. Want dat is een probleem, vertelt Van de Kamp: "Defensie en de politie vissen in dezelfde vijver."



Leden van de DSI (links en rechts) bij een actie in Arnhem. (Foto: ANP)

Lid van DSI worden kan verleidelijk zijn voor militairen, omdat die sneller toeslagen kunnen krijgen dan militairen. Dat zit zo: DSI'ers krijgen toeslag voor al hun diensten, dus ook als ze niet in actie komen, maar wel klaar staan om in te grijpen. Bij militairen gaat de toeslagenteller pas lopen als ze in het buitenland zijn voor een training of missie.

Bijkomend voordeel van de DSI is dat de leden niet zo lang van huis zijn als commando's op missie, vertelt Van de Kamp.

Uitval terugdringen

Hij is namens de vakbond in gesprek met de politie en het ministerie om het probleem op te lossen. Dat zou volgens hem ook kunnen door de uitval tijdens de opleiding terug te dringen en het werk binnen de DSI te verdelen in taakgebieden: "Dan kunnen mensen al beginnen en terwijl ze al aan het werk zijn, opgeleid worden om langzaam overal ingezet te kunnen worden."

Omdat het niet lukt om net zo veel extra agenten te vinden als de bedoeling was, is ook niet al het geld dat daarvoor extra beschikbaar was, uitgegeven, staat in de brief. Behalve niet genoeg personeel is ook het materieel (de teams rijden bijvoorbeeld in gepantserde suv's) een punt van zorg. "De uitputting van materiële middelen is gaande", staat in de brief.

Daar wordt fors in geïnvesteerd, maar hoe precies is onduidelijk. Daar wordt de Tweede Kamer vertrouwelijk over geïnformeerd. Het ministerie was niet bereikbaar voor een toelichting.

