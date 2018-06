Angst voor 'Groningse toestanden' bij gaswinning uit kleine velden

De gaskraan in Groningen gaat de komende jaren dicht, maar die in het rest van het land gaan juist verder open. Omwonenden van de kleinere gasvelden in ons land maken zich zorgen over de gevolgen van de gaswinning.

De gasproductie van de kleine velden in ons land moet omhoog, omdat de winning in Groningen wordt teruggeschroefd. Volgend jaar wordt nog 20 miljard uit het Groningse veld opgepompt, maar uiterlijk in 2030 gaat de gaskraan in Groningen dicht.

Om niet al te afhankelijk te worden van buitenlands (Russisch) gas, geeft minister Eric Wiebes toestemming om meer gas uit kleine velden te winnen. Bedrijven die dat op zee willen doen, worden zelfs beloond met een belastingvoordeel door de minister van Economische Zaken.

Bang voor Groningse toestanden

Maar de plannen om meer gas te winnen bij kleine velden zorgen voor onrust in plekken als Warffum, Hardenberg en Waalwijk.

"Hoe kan het toch zo zijn dat we in Groningen zeggen dat het niet langer kan vanwege de risico's, en dat we dan hier toch ook weer de risico's aangaan?", zegt Timon Klerx, fractievoorzitter van de partij LokaalBelang Waalwijk. "Wij zijn bang voor Groninger toestanden en die willen we echt proberen te voorkomen."

'Niet te vergelijken'

Volgens minister Wiebes hoeven omwonenden van kleine gasvelden zich geen zorgen te maken. "Het is onvergelijkbaar met de veiligheidssituatie in Groningen", aldus Wiebes. "Doe het de Groningers niet aan om dat met elkaar te vergelijken." Er zal alleen gas gewonnen worden als het veilig kan, verzekert Wiebes.

Hij krijgt bijval van René Peters, onderzoeker van TNO. Omdat het Groningse gasveld ongeveer 500 keer groter is dan een klein veld, zijn de risico's op bodemdaling of een aardbeving minder groot, legt hij uit.

Waalwijker Frank den Braven is er niet gerust op en richtte er de actiegroep Niet Fracken in Waalwijk voor op. "Gaat de grond hier 47 centimeter zakken? Nee. Gaan er huizen omvallen? Nee. Bestaan er risicos? Ja." En dus is hij bereid er er tot aan de hoogste bestuursrechter van ons land, de Raad van State, over te procederen.

Meeste velden op zee

In Nederland zijn 290 gasvelden, waarvan uit 240 gas werd gewonnen vorig jaar, meldt EBN, dat namens de overheid verantwoordelijk is voor de exploitatie van gas en olie in Nederland.

Het meeste gas uit kleine velden komt van de Noordzee, waar ook nog steeds nieuwe velden worden ontdekt.