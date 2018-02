Amazon schikt belastingruzie met Frankrijk, bedrag onbekend

Amazon heeft een schikking getroffen met de Franse autoriteiten in een slepende zaak over achterstallige belastingen. Frankrijk eiste 200 miljoen euro van de online retailgigant.

Voor welk bedrag het Amazon en de Franse autoriteiten hebben geschikt, maakte het internetbedrijf niet bekend, berichten onder andere Reuters en de Financial Times.

Amazon gaf in 2012 voor het eerst toe dat de Franse overheid achterstallige belastingen, rente en boetes voor het niet betalen van die belastingen wilde innen voor de jaren 2006 tot 2010. De belasting werd gevorderd omdat Amazon inkomsten had gemaakt in Frankrijk, maar daar in het buitenland belasting over betaalde.

Veel omzet uit Frankrijk en andere Europese landen verdiende Amazon op papier in Luxemburg, waar het bedrijf een voordelige belastingdeal had met de overheid.

Luxemburg

Ook in Luxemburg heeft Amazon volgens de Europese Commissie​ te weinig belasting betaald. Die bepaalde vorig jaar dat Amazon Luxemburg 250 miljoen euro schuldig is. Luxemburg was het overigens niet eens met dat besluit, en meent dat de belastingdeal met Amazon geen illegale staatsteun is.

De Franse minister van Financiën Bruno le Maire is al langer bezig om belastingtrucs van buitenlandsete bestrijden. In september vorig jaar presenteerde hij met steun van Duitsland, Spanje en Italië een voorstel voor een compensatieheffing in heel Europa voor bedrijven als Google, Facebook en Amazon.