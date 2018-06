Alleen al aan huizen zeker 5 miljoen euro schade door hoosbuien

De hoos- en onweerbuien van afgelopen week hebben voor een bedrag van tussen de vijf en tien miljoen euro aan schade veroorzaakt. En dat bedrag loopt sowieso nog op, want het is alleen nog maar de schade aan huizen.

Schade aan auto's, overheidsgebouwen en in de landbouwsector zitten nog niet in het bedrag, meldt brancheorganisatie Verbond voor Verzekeraars. Omdat het om zeer lokale buien ging, was het sowieso lastig om een inschatting te maken van de schade, legt een woordvoerder uit. "Maar het valt relatief mee."

Ondergelopen kelders

Dat komt vooral omdat er maar weinig hagel viel, legt hij uit. Hagelstenen veroorzaken altijd veel schade aan auto's, landbouwgewassen en kassen. Ter vergelijking: in 2016 zorgden hagelbuien voor een schadepost van zeker 500 miljoen euro.

Bij de buien deze week werd de meeste schade veroorzaakt door ondergelopen souterrains en kelders. De bliksem zorgde daarnaast voor brandschade en door rukwinden waaiden ook schuttingen om.

Mei 2018 brak bijna alle weerrecords:

