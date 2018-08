Alcoholaccijns omhoog? 'Betutteling' en 'doodsteek slijterijen'

De alcoholbranche is verontwaardigd over het plan van het kabinet om alcohol zwaarder te gaan belasten. Vooral de verhoging van de accijns schiet slijterijen in het verkeerde keelgat. Een nieuwe verhoging is 'de doodsteek voor onze branche'.

"Hier is nooit over gesproken, wij zijn verbaasd en verontwaardigd dat dit erin staat", aldus Ron Andes van brancheorganisatie Koninklijke SlijtersUnie (zie foto). Hij reageert op het concept van het preventie-akkoord, dat in handen is van RTL Nieuws.

Daarin staat dat staatssecretaris Blokhuis alcoholgebruik wil ontmoedigen door een einde te maken aan aanbiedingen van kratten bier, flessen wijn en sterke drank in supermarkten en slijterijen. Ook wil hij alcohol duurder maken door de accijns te laten meestijgen met de inflatie, oftewel indexeren.

'We stappen eruit'

"Als dit erin blijft, dan gaan wij niet tekenen, dan stappen we eruit." Volgens Andes wordt zijn standpunt gedeeld door andere partijen in de branche.

Of dat zo is, valt niet te controleren. De brancheorganisaties van supermarkten en brouwers, CBL en Nederlandse Brouwers, willen niet inhoudelijk reageren omdat er nog vergaderd wordt over de kwestie. Ook bierbrouwer Heineken geeft geen commentaar 'zolang de onderhandelingen nog lopen'.

Andes vreest vooral voor slijterijen in de grensstreek en verwijst naar eerdere accijnsverhogingen, die ook een negatief effect hadden. "Het loopt nu al uit de pas met Duitsland, het scheelt zo 25 procent voor een fles gedistilleerd", zegt Andes.

'Doodsteek voor de branche'

Tussen 2014, toen de laatste accijnsverhoging van 5,75 procent werd doorgevoerd, en 2016 daalde het aantal bedrijven met een slijtvergunning van 2.585 naar 2.442. Een nieuwe verhoging betekent 'de doodsteek voor onze branche'.

Volgens Andes zou een van de doelen van het preventie-akkoord, de verkoop aan minderjarigen, beter bereikt worden door strenger te controleren op online verkoop. "Inmiddels wordt 10 procent via internet verkocht, dat is een hele slok. Daar is de pakkans nul", vertelt Andes. "En als je maar genoeg bestelt, dan heb je de transportkosten er zo uit."

'Betutteling'

Ook bij website biernet.nl is men somber over de plannen van het kabinet. "Betutteling, het hoort er blijkbaar bij. Wat mag je nog zelf bepalen?", vraagt Diederik van Korven, marketingmanager van de site, zich af. "Zo'n 60 procent van onze bezoekers komt kijken waar ze een aanbieding kunnen scoren, dus voor onze business is dit niet top."

Er verdwijnt nog een bron van inkomsten, vertelt hij. "Als mensen via ons doorklikken naar supermarkten en daar boodschappen doen, krijgen wij daar ook voor betaald. Dat gaat meestal vanuit de aanbiedingenpagina." Het moederbedrijf Jaspers Media heeft nog wel andere websites, maar biernet.nl is wel de grootste. "Dat is toch 50 procent van het hele bedrijf."