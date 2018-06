Advies aan Wiebes: versterken Groningse huizen moet veel sneller

Er moet meer haast gemaakt worden met het repareren van huizen die als gevolg van de gaswinning ernstige schade hebben opgelopen. Maar het aantal woningen dat mogelijk versterkt moet worden, gaat fors omlaag.

Dat adviseert het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Het onderzoek is belangrijk, het wordt naast dat van TNO en het KNMI door de Mijnraad gebruikt om minister Eric Wiebes van Economische Zaken te adviseren over de gaswinning. Dát advies wordt maandag verwacht.

Er zijn volgens het onderzoek van de SodM zo'n 1900 woningen die, als ze niet snel versterkt worden, niet aan de veiligheidsnorm van de overheid voldoen. Volgens die veiligheidsnorm mag de kans op een dode als gevolg van een aardbeving niet hoger zijn dan de kans dat er iemand overlijdt bij overstroming in de rest van Nederland.

Zo snel mogelijk

Die 1900 huizen moeten dan ook zo snel mogelijk geïnspecteerd en versterkt worden. Daarnaast zijn er nog 3100 gebouwen die ook snel versterkt moeten worden, meldt de toezichthouder op de gaswinning in Nederland.

Voor nog eens 2100 huizen is het nodig om ze tijdelijk te versterken, tot in ieder geval 2021. Daarna is dat niet meer nodig omdat er minder gas gewonnen wordt en het risico voldoet aan de norm van de overheid.

Minder huizen

Vanwege de beslissing van minister Wiebes om de gaskraan uiterlijk in 2030 dicht te draaien, hoeven er uiteindelijk wel mínder huizen versterkt te worden dan in eerste instantie werd gedacht. De risico's zijn vanwege de verlaagde gaswinning kleiner en worden ook nog kleiner.

Er werd altijd uitgegaan van 22.000 woningen in het hart van het aardbevingsgebied in Groningen die nog beoordeeld moesten worden door de Nationaal Coördinator Groningen. Die zouden dus mogelijk nog versterkt worden, maar dat aantal kan dus fors omlaag als Wiebes het advies van SodM opvolgt.

De aanpak van het versterken van woningen in het aardbevingsgebied leidde eind mei tot het opstappen van Nationaal Coördinator Hans Alders. Hij was het niet eens met het besluit van Wiebes om te wachten met het versterken van woningen tot het advies van de Mijnraad.

Risico aardbevingen

De SodM onderzocht ook wat het verlagen van de gaswinning betekent voor het risico op aardbevingen in het gebied.

Tot 2020 wordt de kans op aardbevingen groter, als de gasproductie ongeveer gelijk blijft. Daarna wordt de kans steeds kleiner omdat er, mede door de komst van een stikstofinstallatie, minder gas gewonnen wordt en die uiteindelijk helemaal stop wordt gezet.

Kunnen we zonder Gronings gas?

Minister Wiebes wil de gaswinning terugschroeven naar minder dan 12 miljard kuub per jaar. Maar dat gaat de komende jaren echt niet lukken, legt Peter van Zadelhoff uit.