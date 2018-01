ABP zwicht en schrapt 3,3 miljard euro aan beleggingen in tabak en kernwapens

Het grootste pensioenfonds van Nederland, ABP, heeft voor 3,3 miljard euro belegd in tabak en kernwapens. Omdat deze beleggingen in de toekomst minder winst opleveren, de maatschappelijke druk om eruit te stappen steeds groter wordt en regels strenger zijn geworden, wil het fonds er nu binnen een jaar vanaf.

ABP, dat de pensioenen voor 2,9 miljoen ambtenaren en leraren regelt, heeft in totaal 405 miljard euro aan vermogen dat het investeert in aandelen en obligaties. Daarbij kijkt ABP behalve naar of het geld oplevert ook hoe een bedrijf omgaat met mensenrechten en het milieu. En dat beleid scherpt het nu aan.

Scherpere criteria voor beleggingen

ABP belegt niet meer in bedrijven die producten maken die aan alle hieronder staande criteria voldoen:

per definitie schadelijk is voor mensen,

daar met de invloed als aandeelhouder niets aan kan worden veranderd,

het geen nadelige gevolgen heeft als het er niet meer zou zijn,

en er een wereldwijd verdrag gericht is op het uitbannen ervan.

'Rendement op tabak en kernwapens wordt minder'

Dat ABP nu aankondigt zich terug te trekken uit tabak- en kernwapenfabrikanten heeft meerdere oorzaken. Het pensioenfonds verwacht dat het minder geld kan verdienen met beleggen in tabak en kernwapens. "De risico's voor beleggen in tabak nemen voor de lange termijn toe", legt een woordvoerster uit. Het rendement op tabak en kernwapens 'was altijd goed', zegt zij.

Ook de maatschappelijke druk speelt mee in het besluit strengere criteria te hanteren voor de bedrijven en instellingen waar het in belegt. Zo startte de Stichting Rookpreventie Jeugd vorig jaar mei een campagne om ABP over te halen om te stoppen met beleggen in tabak.

'Mogelijk beperkt verlies'

Ook strengere verdragen spelen mee; in juli van vorig jaar stemden 122 lidstaten van de Verenigde Naties voor een anti-kernwapenverdrag. Dat zijn ongeveer twee derde van alle lidstaten, landen met kernwapens stemden tegen.

Het pensioenfonds houdt er rekeningen mee dat het eventueel 'een beperkt rendementsverlies' lijdt op de verkoop van haar belangen in de tabaks- en wapenindustrie. Welke bedrijven uit de beleggingsportefeuille verdwijnen, wil de woordvoerster niet zeggen. "Dat is bedrijfsvertrouwelijke informatie."

Honderden miljoenen in tabak

ABP zit in ieder geval voor 431 miljoen euro in de Amerikaanse tabaksfabrikant Philip Morris en voor in totaal 317 miljoen euro in British American Tobacco en een dochterbedrijf daarvan, blijkt uit hun overzicht van beleggingen.



Het hoofdkwartier van tabaksfabrikant Philip Morris in New York. (Foto: Getty Images)

Welke wapenfabrikanten van de lijst gaan, is onduidelijk, omdat het ook om zuster- of dochterbedrijven kan gaan. Bovendien blijft ABP beleggen in bedrijven die zogeheten 'dual use'-goederen maken. Dat zijn producten die voor meerdere doeleinden geschikt zijn, bijvoorbeeld in wapens maar ook in vreedzame toepassingen.

Uit het overzicht van beleggingen blijkt wel dat ABP onder meer investeert in grote defensieconcerns die behalve vliegtuigen ook wapens maken, zoals Airbus (95 miljoen), Lockheed Martin (176 miljoen), BAE Systems (29 miljoen), Boeing (489 miljoen) en Thales (19 miljoen). ABP belegde overigens al niet meer in landmijnen, clustermunitie en biologische en chemische wapens.

Anti-tabakslobby: 'Grote stap'

Dit is 'een grote stap op het gebied van tabaksontmoediging' reageert Floris Italianer, de directeur van de Hartstichting en voorzitter van de Alliantie Nederland Rookvrij. "Daar zijn wij ontzettend blij mee."

Italianer roept andere bestuurders van financiële instellingen, dienstverleners en supermarkten op het voorbeeld van ABP te volgen en tabak te bannen. Drogisterijketens Kruidvat en Trekpleister kondigden vorige week aan dat ze stoppen met de verkoop van tabak.