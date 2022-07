Weten jullie nog dat rapper Boef twee vrouwen 'kech' noemde en heel Nederland in rep en roer was? De allochtoon die meisjes hoer noemt? Diezelfde mensen vinden nu dat we overdrijven met onze ophef. Want, daar komt-ie weer: dit is toch stoerdoenerij van wat corpsballen? Dit hoort er toch bij, bij zo'n studentenvereniging?

Gelijke monniken, gelijke kappen. Als we vrouwenterroristen willen aanpakken dan moeten we dat ook doen bij zich misdragende leden van een studentencorps. Ze hadden het zelfs letterlijk over de 'nekken van vrouwen breken' om hun 'lul erin te steken'. Dit is toch gewoon aanzetten tot geweld tegen vrouwen, zoals burgemeester Halsema al aangaf? Dat is maar een kleine stap naar vrouwenmoord, femicide.

Herendiner? Ze moeten zich diep schamen. Misschien is het een idee om hen, voor ze naar de universiteit gaan, een dienstplicht te laten ondergaan, onder leiding van vrouwelijke officieren, zodat ze kunnen leren hoe ze fatsoenlijk omgaan met vrouwen. Misschien kunnen ze hun vaders dan ook meenemen. Cultuur begint bij opvoeding, ook bij de zogenaamde elite van Nederland. De elite die onaantastbaar leek, maar nu wordt aangesproken op haar normen en waarden, oei oei oei... slecht opgevoed gewoon.