Marieke, Henk, Bas: ze verloren, maar zullen nooit losers zijn

En er waren er meer. Roeister Marieke Keijser maakte een misslag en verloor zo het goud, Mathieu van der Poel viel en kon een medaille vergeten en judoka Henk Grol werkte als een beest voor deze Spelen, maar lag na 25 seconden op zijn rug.

De lijst met verliezers is ellendig lang. Logisch ook. Van alle deelnemers, wint er maar één. Er waren 38 deelnemers bij het mountainbiken: één winnaar. 38 deelneemsters bij de 5000 meter voor vrouwen: één winnares. 36 deelnemers bij het schermen: één gouden plak.

Het wil maar zeggen: je kunt verliezen, maar bent nooit een loser. De verliezers maken de wedstrijd, en zorgen voor glans bij de winnaar. Voor henzelf geldt: het gaat om de manier waarop je verliest. Tennisser Stanislas Wawrinka liet het op zijn arm tatoeëren. "Ever tried, ever failed, no matter, try again, fail again, fail better."