Het is Balk, Lemmer, en dan de rest van de wereld

De eerste honderd kilometer, van de liftplek in Groningen of langs de kant van de weg bij Balk, zijn het zwaarst. De gereformeerde dagjesrijders in doorzonauto’s rijden zonder blikken of blozen aan je voorbij.

Maar onder de rivieren of voorbij de eerste Duitse Raststätte begint het avontuur. Ik ben op een dozijn tochten dwars door Europa meegenomen door vrachtwagenchauffeurs, door oude weduwes in snelle auto’s, door politici, verkeersagenten, door miljonairs, door vakkenvullers, wijnboeren, voetballers en smokkelaars.

In Duitsland ben ik een keer aangereden, in Frankrijk moest ik een gigantische vrachtwagen zelf besturen nadat de chauffeur, die pilsjes bleef drinken uit een koelkast onder zijn stoel, in slaap sukkelde.