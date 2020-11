Dit geloof je niet

Het 'Musliminteraktiv' is een mij onbekende beweging. Ze zijn uniform gekleed in een zwarte hoodie met op de rug een logo van de Kaaba, het rechthoekige stenen heiligdom in Mekka, gedrenkt in een druppel bloed. De boodschap is dat het bloed van een moslim meer waard is dan de Kaaba.

De mannen komen eerder sportief dan religieus over, alsof ze niet regelmatig naar de moskee maar naar het voetbalveld gaan. Een cameraman in dezelfde outfit legt de demonstratie vast want 'Interaktiv' manifesteert zich ook op Instagram en Youtube. In een snel promofilmpje zie ik vette auto's met hippe gasten. Geen gewaden, zelfs geen gebed. Islam wordt als het enige levensdoel gepredikt, maar bij 'Musliminteraktiv' is het een pelgrimstocht in spijkerbroek.

De demonstranten staan gedisciplineerd op ruime corona-afstand van elkaar. De meeste jongens hebben de zwarte capuchon diep over het hoofd getrokken. De mondkapjes maken de vermomming compleet. "Vriendelijk is anders", zeg ik tegen de agent. Hij voelt zich aangesproken. "Achter mijn mondkapje lach ik hoor!" Maar ik doelde op de demonstranten.