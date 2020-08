Misschien moet je eens een paar dagen naar Gaza

De afgelopen twee weken was ik met vakantie. De eerste vakantie dit jaar, andere rustmomenten worden mij steevast door de neus geboord door de actualiteit. We gingen op vakantie in eigen land. Geen ramp, want er is genoeg te zien in Turkije. Met een huurauto maakten we een rondrit van een paar duizend kilometer.

We zwommen in de zee bij Bodrum, ik sleepte de kinderen door de antieke oudheid bij Efesus, we bewonderden Byzantijnse kerken die nog niet zijn omgebouwd tot moskee, sliepen in Griekse bergdorpen en aten in kleine restaurantjes die al sinds het begin van de pandemie geen toerist meer hebben gezien.

Met twee jonge kinderen is vakantie een uitputtingsslag. De lange autoritten zijn nog het minste. Waren we aan zee, dan wilden de kinderen alleen in een zwembad het water in. Waren we bij een zwembad, dan alleen in zee. Aten we in een visrestaurant, dan dwongen de kinderen pasta af, waren we bij een Italiaan dan moesten ze allebei plotseling vis. "Ik wil niet naar het museum", klinkt het in de ochtend. "Ik wil terug naar het museum", een paar uur later. Ik hou zielsveel van ze.