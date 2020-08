Beiroet wordt opgeruimd door Russische vrouwen

Aan het einde van de straat bij een gehavend huis hoor ik een bekend geluid: de zeurderige, nasale toonladder van de Russische taal. "Natasja, kom eens hier!", klinkt het. Ik kijk instinctief om, alsof ik zelf Natasja ben. Dan zie ik een groep van zo'n twintig Russische vrouwen. Ze hebben bezems en emmers bij zich, ze hebben doeken in hun haar gebonden en schorten voor. Een brigade Russische vrouwen die orde in de chaos aan het scheppen is.

Ik maak een praatje en al snel komt een van de vrouwen naar me toe. "Jongen", zegt ze. "Woon je hier in de buurt? Moeten wij even snel je huis aan kant ruimen? Zo gedaan hoor!" Ze veegt het zweet van haar voorhoofd.

Het zijn de echtgenotes van Libanese mannen, een flinke groep vrouwen die ervaringen en recepten uitwisselen, die honing en Russische kinderboeken voor elkaar meesmokkelen. De meesten hebben elkaar nog nooit ontmoet. Maar vandaag trekken ze samen op, dwars door de puinhoop van een stad die ook van hen is. "Dit is het land van onze mannen, van onze kinderen. We zijn het verplicht. En wij hebben hier onder te lijden, net als de Libanezen zelf."