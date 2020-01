'Helemaal goed. Doei doei!'

Dit wordt een pissig stukje. Het azijnzuur sijpelt straks uit de kantlijnen. Ik ga het hebben over taalergernissen. We staan aan het begin van een nieuw decennium en we kunnen gelijk met een schone lei beginnen. Laten we een lijst opstellen met uitdrukkingen die we als de wiedeweerga in het vat 'vergeetwoorden' dumpen.

Dit gaat dus niet over taalfouten of accenten. Taalfouten maak ik genoeg en een accent heb ik ook. Vrouwlief Blond en ik komen uit Rotterdam en we gooien om de haverklap een 't' achter een werkwoord waar het niet 'hoor' en laten hem weg waar hij moet staan.

Ik 'vin' dat wel grappig, want ik houd van accenten, hoewel sommige Rotterdamse uitdrukkingen buiten de stadsgrenzen niet zijn te begrijpen. Voorbeeldje?

"Ken het dat ik u kan?" Iets minder charmant: "De reuzel 'loop' uit m’n reet!" (Wat is het verschrikkelijk warm.) "Gers, hè? Grote muil, dikke lip!" (Eigen schuld, dikke bult) Wijlen dichter Jules Deelder kon zo uren doorgaan. Doen wij niet; dit gaat, 'zeg maar', over gekmakend, 'zeg maar', tenenkrommend, modernistisch taalgebruik, dat, 'zeg maar' verwerpelijke 'sociogebabbel'.