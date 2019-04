Beleggen met Bettina

In Nederland hebben we de Loden Leeuw voor de irritantste reclame. In Brazilië hebben ze Bettina.

De 22-jarige Bettina Rudolph groeide de afgelopen maand uit tot een beroemdheid in haar land. Je hoefde YouTube maar te openen of je kreeg haar te zien. "Hallo, mijn naam is Bettina!" riep ze elke keer vrolijk. Net als vrijwel elke reclame op internet klikte ik haar steeds zo snel mogelijk weg. Maar Bettina bleef me lastig vallen. En dus besloot ik na tien keer om toch maar eens te luisteren naar wat ze nou eigenlijk te vertellen had.

"Volgens Bettina is er geen geheim: "Ik heb simpelweg aandelen gekocht.""

Het was een ongelooflijke boodschap: de jonge Braziliaanse vertelde dat ze in drie jaar meer dan één miljoen Braziliaanse real aan eigen vermogen had opgebouwd. Dat is omgerekend bijna 250.000 euro.

Volgens Bettina is er geen geheim: "Ik heb simpelweg aandelen gekocht." Ze zou zijn begonnen met slechts 1520 real, 350 euro. Bettina garandeert dat als je hetzelfde doet als zij, dat het resultaat ook hetzelfde is. Natuurlijk moet je dan wel even op een knop drukken aan het einde van het filmpje. Meer dan een miljoen mensen zouden dat hebben gedaan.

"De grappen op sociale media waren niet van de lucht. Bettina werd afgemaakt."

Maar Bettina 'vergat' in de video voor het gemak even dat ze een paar maanden na haar eerste investering van 350 euro nog zo'n achtduizend euro van haar vader had gekregen. En dat ze gedurende de drie jaar regelmatig nieuwe investeringen deed.

De grappen op sociale media waren niet van de lucht. Bettina werd afgemaakt. En de Brazilianen raakten niet over haar uitgepraat. Economen lieten er allerlei berekeningen op los die lieten zien dat haar verhaal simpelweg niet kon kloppen. En psychologen probeerden zelfs te analyseren waarom Bettina zoveel irritatie opwekt. Het antwoord: Bettina laat je je vooral heel dom voelen vanwege het feit dat jij van 350 euro niet ook 250.000 euro hebt weten te maken. En daar word je elke keer dat je haar ziet langskomen weer aan herinnerd.

Intussen verscheen Bettina in talkshows, radioprogramma's en nam een nieuwe video op. Daarin bleef ze beweren dat haar verhaal klopt en dat ze het helemaal alleen heeft gedaan.

"Ze waren daar duidelijk niet van Bettina gecharmeerd."

Maar de organisatie die opkomt voor consumentenrechten had het filmpje intussen ook onder ogen gekregen. En ze waren daar duidelijk niet van Bettina gecharmeerd. Het bedrijf waarvoor ze de reclame maakte, kreeg vorige week dan ook een boete van 13.500 euro opgelegd. Het zou namelijk niet duidelijk genoeg zijn dat het filmpje een reclame is. De boete diende als waarschuwing. Als het bedrijf nog een keer in de fout gaat, kunnen ze een nieuwe boete krijgen die kan oplopen tot ruim 2 miljoen euro.

Maar als Bettina's wondermiddel echt werkt, dan zijn die boetes natuurlijk geen enkel probleem.