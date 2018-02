De vijf beste scholen van Nederland

RTL Nieuws onderzocht middelbare scholen op hun eindexamencijfers, zittenblijvers en het niveau van leerlingen ten opzichte van hun basisschooladvies. Slechts vijf scholen haalden op alle gecontroleerde punten hoger dan een 7,5.

De onderstaande vijf scholen zijn dus uitzonderlijk goed, weinig zittenblijvers, hoge cijfers, en leerlingen zitten in vergelijking met hun basisschooladvies ook op een hoog niveau. In willekeurige volgorde:

Pantarijn, locatie Kesteren

Op deze locatie worden in de onderbouw brugklassen aangeboden op alle onderwijsniveaus. In de bovenbouw kan er alleen vmbo-t worden gevolgd op deze school. Pantarijn in Kesteren had vorig jaar 253 leerlingen. Bekijk hier de volledige pagina van deze school.

Elzendaalcollege, locatie Gennep

Het Elzendaalcollege in Gennep had vorig jaar 581 leerlingen. In de bovenbouw van deze locatie wordt vmbo-basis, vmbo-kader en vmbo-theoretisch aangeboden. In de onderbouw zijn alle onderwijsniveaus te volgen. Bekijk hier de volledige pagina van deze school.

Calvijn, locatie Juliana (Rotterdam)

Dit is een school voor vmbo gemengd en vmbo theoretisch. Het Juliana heeft 412 leerlingen. Kijk hier voor de volledige pagina van deze school.

Helicon VMBO, Eindhoven

School voor alle vormen van vmbo met 456 leerlingen. Bekijk hier alle informatie over de school.

Philips van Horne, het Kwadrant VMBO, Weert

School voor vmbo-basis en vmbo-kader. Deze school heeft 638 leerlingen. Bekijk hier de volledige resultaten.