Zuid-Afrikaanse activiste Winnie Mandela (81) overleden

In Zuid-Afrika is de anti-apartheidsactiviste Winnie Mandela overleden. Ze was van 1958 tot 1996 de echtgenote van activist en oud-president Nelson Mandela.

Het overlijden is bekendgemaakt door haar assistent. Over de doodsoorzaak is niets gezegd. Later vandaag verschijnt een verklaring. Nomzamo Winifred Zanyiwe Madikizela, zoals ze voluit heette, was al langere tijd ziek en verbleef sinds begin dit jaar een paar keer in het ziekenhuis.

In de gevangenis

Ze ontmoette Nelson Mandela in 1956 in Johannesburg, toen hij al een bekendheid was in de Zuid-Afrikaanse politiek. Ze trouwden in 1958. Nauwelijks twee jaar later ging Nelson Mandela voor het eerst naar de gevangenis.

Nadat Nelson Mandela, leider van het Afrikaans Nationaal Congres (ANC), in 1964 tot levenslang veroordeeld was wegens een samenzwering om de regering af te zetten, werd ook zijn echtgenote een aantal malen gevangengezet. In haar campagne voor een niet-racistisch, democratisch Zuid-Afrika overtrad ze constant de orders van de regering, die haar bewegingsvrijheid beperkte en haar monddood probeerde te maken.

Onderminister

In 1996 scheidde het paar en ging ze zich Winnie Madikizela-Mandela noemen. Ze werd onderminister in het eerste post-apartheidskabinet (1994), maar moest na elf maanden vertrekken na beschuldigingen van corruptie.

Haar imago had al eerder, in 1991, een gevoelige deuk opgelopen toen ze door de rechtbank schuldig werd bevonden voor haar aandeel in de ontvoering van de 14-jarige Stompie Seipei, een zwarte jongen die wegens vermeend verraad was vermoord. Mede hierdoor gingen Nelson en Winnie uit elkaar.

Koningin Beatrix

Bij de meer radicale aanhang van het ANC bleef ze onverminderd populair. In 2007 werd ze gekozen in het hoofdbestuur van de partij, waarbij ze zelfs de meeste stemmen kreeg.

Ze werd wereldwijd geroemd vanwege haar verzet tegen de apartheid. In 1986 kreeg ze een eredoctoraat van de Universiteit Utrecht. In 1990 bracht ze met Nelson Mandela, kort na diens vrijlating, een bezoek aan ons land. Op het Catshuis hadden ze een ontmoeting met premier Ruud Lubbers, vicepremier Wim Kok en minister van Buitenlandse Zaken Hans van den Broek. Op Huis ten Bosch werden ze ontvangen door koningin Beatrix en prins Claus.