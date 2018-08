Zittend president Mnangagwa wint verkiezingen Zimbabwe

De partij ZANU-PF van zittend president Emmerson Mnangagwa heeft de verkiezingen in Zimbabwe gewonnen. De partij behoudt de absolute meerderheid in het parlement.

De volledig uitslag is nog niet bekend, maar nadat bijna driekwart van de zetels waren vergeven, had ZANU-PF er al 109 van de 210. De partij heeft er nog maar 30 nodig om een driekwartmeerderheid te halen, die nodig is om grondwettelijke veranderingen door te voeren. Oppositiepartij MDC van Nelson Chamisa staat op 41 zetels.

ZANU-PF is ook de partij van oud-president Mugabe. In november vorig jaar werd hij door leden van zijn eigen partij gedwongen om af te treden. Emmerson Mnangagwa nam toen de macht over.

'Ik vind het geweldig om te stemmen':

Dictator Robert Mugabe was lang aan de macht in Zimbabwe. Nu kunnen miljoenen Zimbabwanen echt in vrijheid kiezen. En dat doen ze massaal.

Economie

De economie was een groot onderwerp, schreef correspondent Saskia Houttuin voor de verkiezingen. "Loop ‘s ochtends een rondje door de binnenstad en je ziet voor elk bankgebouw een meterslange rij. Het geld is op in Zimbabwe. De weinige munten en biljetten die nog in omloop zijn, worden in kleine hoeveelheden uitgekeerd. Mensen wachten uren om een paar tientjes uit de muur te trekken. Volgens de grootste vakbond van Zimbabwe is meer dan 90 procent werkloos."

Van tevoren werden er zorgen geuit over de eerlijkheid van het verkiezingsproces. Het VN-orgaan voor Mensenrechten schreef ‘bezorgd te zijn over meldingen van intimidatie en bedreigen van kiezers.’ Hoewel zij niet naar een persoon of partij wijzen, deed mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch dat wel: zij zeiden dat het vooral partijleden waren van de ZANU-PF, dus de partij van Mnangagwa, die zich daaraan schuldig maakten.

Meer op rtlnieuws.nl: