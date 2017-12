Witte rook in Brussel: akkoord over eerste fase brexit bereikt

De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben een akkoord bereikt over de eerste fase van brexit. Dat hebben de Britse premier Theresa May en de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, vanochtend bekendgemaakt.

Juncker en May kwamen vanochtend bijeen na een nacht van onderhandelen. Eigenlijk had er maandag al een akkoord moeten liggen over de eerste fase van de scheiding, maar het struikelblok bleef de grens tussen Noord-Ierland (Brits) en Ierland.

Drie belangrijke punten

Fase 1 draaide niet alleen om de Ierse grens maar ook over de scheidingsrekening en de rechten voor EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk. Wat er nu afgesproken is:

EU-burgers die in het Verenigd Koninkrijk wonen en Britten die in één van de 27 EU-landen wonen behouden na brexit dezelfde rechten die ze nu hebben.

Er is geen concreet bedrag genoemd over de scheidingsrekening. Het blijft bij een wat vage formulering dat beide partijen zich aan de gemaakte afspraken (die gelden voor alle EU-landen inclusief het VK) zullen houden.

Het Verenigd Koninkrijk zal een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland vermijden en 'de unieke situatie op het eiland Ierland' erkennen.

Groen licht

Er was enige haast om eruit te komen. Alleen bij een akkoord over fase 1 van de scheiding zouden de EU-landen op een top volgende week groen licht geven voor fase 2. Die gaat over de toekomstige handelsrelatie en de toekomstige verhoudingen tussen de EU en het VK.

De deal werd vanochtend, nog voor de persconferentie, wereldkundig gemaakt middels een tweet van de rechterhand van Juncker. Martin Selmayr stuurde een foto, zonder tekst, van een schoorsteen waar witte rook uitkomt.