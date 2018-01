Wiet vanaf vandaag legaal te koop in Californië

In de Amerikaanse staat Californië is vanaf vandaag de verkoop van marihuana voor recreatief gebruik toegestaan.

Wiet was al legaal voor medicinaal gebruik, maar nu mag dus iedereen het kopen. In de staat zijn tientallen wietwinkels.

Zesde staat

Een meerderheid van de kiezers stemde in november 2016 voor het het legaliseren van marihuana voor recreatief gebruik. Inmiddels is het gebruik in zes Amerikaanse staten toegestaan. Naast Californië zijn dat Colorado, Washington, Oregon, Alaska en Nevada. Later dit jaar volgen Massachusetts en Maine.

Economen verwachten dat Californië jaarlijks 1 miljard dollar (835 miljoen euro) binnenkrijgt aan belasting op de marihuanaverkoop. Er wonen zo'n 39,5 miljoen mensen in Californië, het is qua inwoners de grootste staat van de VS.

