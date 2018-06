Wereldvrede of verder bekvechten? 5 vragen over de top in Singapore

Nooit eerder ontmoetten de leiders van het vrije Amerika en de totalitaire dictatuur Noord-Korea elkaar, maar vannacht om 3.00 uur gaat het echt gebeuren. Wat kunnen we verwachten van de nucleaire top in Singapore? We vroegen het aan Koreadeskundige Remco Breuker van de Universiteit Leiden en Azië-correspondent Sjoerd den Daas.

1. Wat valt er eigenlijk te halen voor beide partijen?

Breuker: "Het belangrijkste voor Noord-Korea is erkenning. En die hebben ze feitelijk al gekregen nu de top doorgaat en Kim als internationale gast gezien wordt. Het tweede is de erkenning als kernwapenstaat en tot slot verlichting van de economische sancties. De Amerikanen zetten hoog in met complete denuclearisatie - maar dat zit er niet in."

Den Daas: "Dit is voor allebei de mannen wel een fijne pr-stunt. Trump kan zich vlak voor de congresverkiezingen opwerpen als de grote 'held' die iets doet wat zijn voorgangers niet lukte met zijn zogenoemde 'Art of the Deal'-strategie. Hij speelt daarmee weliswaar hoog spel, maar zit straks wel aan tafel met Kim Jong-un.

"De Kim-dynastie wil gezien worden als gelijkwaardige gesprekspartner. Dat is in eigen land erg belangrijk. Naast sanctieverlichting hoopt hij op garanties voor het regime in ruil voor ontwapening."

2. Bestaat er ook een uitkomst waar iedereen mee kan leven?

Den Daas: "Op het vlak van denuclearisatie niet. Trump wil controleerbare, onomkeerbare en complete denuclearisering. Dus tenzij het een overeenkomst is waarin ze heel misschien de vrede tekenen - na de wapenstilstand van 1953 tussen beide landen en het Chinese vrijwilligersleger - zeg ik nee."

Breuker: "Het zal wel een uitdraaien op een akkoord dat mooi klinkt. Een die Trump mee naar huis kan nemen. Maar dan is de oorlog bezworen en dat is een godswonder. Daar zag het een half jaar geleden helemaal niet naar uit."

Drie kwartier Kim Jong-un en Trump spreken elkaar aan het begin van hun topconferentie in Singapore 45 minuten onder vier ogen. Alleen enkele tolken zijn daarbij. Dit is hoe het programma er verder uitziet.

3. Maar het zijn twee onvoorspelbare leiders. Zijn er nog stunts te verwachten?

Breuker: "Vast wel. Maar wat zou ik echt niet durven voorspellen. Het is erg moeilijk om iets anders te zeggen dan dat het twee pittige persoonlijkheden zijn."

Den Daas: "Trump heeft al wel gezegd dat als het hem in de eerste minuut niet aanstaat, dat hij de benen zal nemen. Hij gaat regelmatig buiten de diplomatieke boekjes, maar gaat hij nu opnieuw zijn eigen gang door bijvoorbeeld Kim te knuffelen? Hoe geeft hij zijn hand, zet hij Kim weg als klein ettertje of juist als gelijkwaardige gesprekspartner? Dat zijn interessante dingen om naar te kijken."

"Kim is consistent in zijn beleid om een kernmacht te worden. Hij heeft het werk van zijn vader en grootvader doorgezet en dat doel in zeker zin gehaald. Hij is relatief voorspelbaar, al kun je dat nooit met honderd procent zekerheid zeggen. We hebben dit nog nooit gezien."

Luxe hotels en beveiliging, dit kost de top tussen Trump en Kim:

4. Hoe kijken onze eigen regering en andere Europese landen naar de ontmoeting?

Den Daas: "Nederland en Europa hebben altijd gezegd dat ze een nucleair vrij Koreaans schiereiland nastreven. Dus zij hopen van ganze harte dat deze ontmoeting dat dichterbij kan brengen. Nederland heeft daar als voorzitter van het sanctiecomité over Noord-Korea binnen de VN-Veiligheidsrada een rol in gespeeld. Dus die zullen met extra interesse kijken of die sancties worden gehandhaafd of afgebouwd."

Breuker: "Minister Blok van Buitenlandse Zaken is hoopvol, maar tegelijkertijd sceptisch over een positieve uitkomst. Maar het zou fijn zijn voor Nederland als dat echt gebeurt. Europa staat op afstand en dat is zonde. Het gaat over iets groots als wereldvrede en Zuid-Korea is een belangrijke economische partner. Instabiliteit in Noordoost-Azie kan ook ons raken. Maar nu is het vooral toekijken."

5. Tot slot: is er ook een zwart scenario waar we rekening mee moeten houden?

Den Daas: "Een zwart scenario is er altijd. Er ligt al een voorgekookt akkoord en dat hoeft alleen nog maar bestendigd te worden door de regeringsleiders. Maar als deze twee kernmachten morgen slaande ruzie gaan maken is dat een groot risico. Zeker gezien de harde taal van Trumps Veiligheidsadviseur Bolton, die liever aanvalt dan de dialoog voert. Als het mis gaat, kan die nucleaire dreiging zo maar terugkomen."

Breukers: "Het kan onaangenaam worden, zeker gezien hun persoonlijkheden. Op termijn zullen er dan weer spanningen ontstaan. Maar ook dan verwacht ik niet dat de oorlog meteen zal uitbreken."