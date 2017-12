Weer vlucht een Noord-Koreaanse soldaat naar het zuiden

Opnieuw is er een Noord-Koreaanse militair gevlucht naar Zuid-Korea. Dat meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. Hij vluchtte door de dichte mist richting het checkpoint van de Zuid-Koreanen.

De Noord-Koreanen kwamen vervolgens dicht in de buurt van de gedemilitariseerde zone. Ze leken volgens het persbureau op zoek naar de militair. Als antwoord op die zoekactie losten de Zuid-Koreanen vervolgens twintig waarschuwingsschoten. Even later waren er ook schoten te horen uit het noorden.

Vorige maand ook een vluchtende militair

Halverwege november vluchtte er ook al een Noord-Koreaanse soldaat naar het zuiden. Hij werd toen neergeschoten door zijn landgenoten, maar overleefde het wel.

"Omdat het een gebied is dat aan Noord-Korea is blootgesteld, moesten we ernaartoe kruipen om hem er weg te halen'', zei een woordvoerder van het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie toen.

Oorlog

Gemiddeld lopen per jaar meer dan duizend Noord-Koreanen naar Zuid-Korea over, maar de meesten vluchten via China. Het komt zelden voor dat een Noord-Koreaan de landsgrens tussen de beide Korea's oversteekt. De laatste keer was in juni.

Zuid- en Noord-Korea zijn nog steeds formeel in oorlog, sinds hun conflict in de jaren 1950-1953 eindigde in een wapenstilstand en niet in een vredesverdrag.

Zo vluchtte de Noord-Koreaanse soldaat in november:



Op deze bewakingsbeelden is te zien hoe een Noord-Koreaanse soldaat naar Zuid-Korea vlucht. Hij wordt tijdens zijn vlucht neergeschoten door zijn Noord-Koreaanse collega's.