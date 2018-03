Wapenlobby NRA klaagt staat Florida aan over strengere wetten

De Amerikaanse wapenlobby NRA heeft besloten om de staat Florida aan te klagen vanwege de strengere wapenwetten. Die nieuwe wetten zijn ingevoerd na de schietpartij op een school in de Amerikaanse staat, waarbij in totaal zeventien doden vielen.

De NRA diende zijn aanklacht vrijdag in, slechts een aantal uur nadat de wet officieel ondertekend was. Volgens de NRA maakt de wet onder meer inbreuk op het tweede amendement, waarin staat dat Amerikanen wapens mogen dragen.

21 jaar

In de nieuwe wet wordt de leeftijd waarop mensen legaal wapens mogen kopen in Florida verhoogd naar 21 jaar. Eerder kon je vanaf je achttiende al een wapen kopen in Florida. Daarnaast geldt er een verplichte wachttijd van drie dagen en mogen winkels in de Oost-Amerikaanse staat geen 'bump stocks' meer verkopen. Met dat hulpstuk kunnen half-automatische wapens toch honderden kogels per minuut afvuren.

De wet is om verschillende redenen controversieel. Ten eerste is de wet volgens de NRA vooral nadelig voor vrouwen tussen de 18 en 21 jaar. De kans dat zij een gewelddadige misdaad plegen is volgens de lobby klein, maar door de nieuwe wet kunnen zij zich niet meer beschermen tegen misdadigers.

Discussie over wapens in VS:

De discussie over wapens in de VS neemt toe na de schietpartij in Florida. Ook winkels passen hun beleid aan.

Leraren met wapens

Ook het idee dat scholen leraren mogen bewapenen stuit op veel verzet. Zowel president Donald Trump als de NRA hebben hun steun voor dit plan uitgesproken, maar de meeste leraren in Florida zullen daar geen toestemming voor krijgen.

Toch is gouverneur Rick Scott van Florida trots op de nieuwe wet, citeert de BBC: "Het tekenen van deze wet moet voor het hele land als voorbeeld dienen dat de overheid snel kan en moet handelen."

