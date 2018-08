VS en Mexico eens over vrijhandelsverdrag, rol van Canada ongewis

De Verenigde Staten en Mexico hebben een akkoord bereikt over de toekomst van het Noord-Amerikaanse handelsverdrag NAFTA. Of Canada zich in de afspraken kan vinden, is nog maar de vraag. De 'besmette' naam NAFTA zal sowieso verdwijnen.

De Amerikaanse president Donald Trump zal 'op heel korte termijn' bellen met de Canadese premier Justin Trudeau. Hij zal dan 'zien of Canada onderdeel wil uitmaken van de deal met Mexico of een aparte deal wil'.

De naam NAFTA moet volgens de VS en Mexico weg, omdat deze te veel negatieve connotatie heeft. De Mexicaanse president Enrique Peña Nieto lieten weten dat hij hoopt dat Canada zich ook in het akkoord kan vinden.

'Simpeler en beter'

Trumo noemde de deal tussen Mexico en de VS in een verklaring 'simpeler en beter voor beide landen'. "Dit is heel belangrijk voor onze fabrieken en onze medewerkers." Over de inhoud is weinig bekend.

Er is in ieder geval afgesproken dat een groter deel van de auto-onderdelen gemaakt moet worden in de landen zelf en dat de fabrieksarbeiders die deze onderdelen maken beter betaald krijgen. Hierdoor kan de Amerikaanse industrie beter concurreren met de Mexicaanse.

Voor Trump was dit een belangrijk punt, passend in zijn America First-beleid. Eerder noemde hij de overeenkomst tussen Mexico, de VS en Canada nog slecht voor de banen en de economie in zijn land. Beide landen zijn al een jaar met elkaar in gesprek.

Dit nieuws zal een opluchting zijn voor het bedrijfsleven aan beide kanten van de grens, die niet zaten te wachten op een all out handelsoorlog. Nu wordt het nog zaak om de Canadezen, ook partij in NAFTA, aan te laten sluiten. https://t.co/LHmjLbwxI4 — Michiel Klaassen (@KlaassenRTL) 27 augustus 2018

Achterban en voorverkiezingen

Ze hadden dan ook wat te winnen bij een akkoord, aldus Michiel Klaassen, verslaggever voor RTL Nieuws in New York. Zo wil de regering van de president Enrique Peña Nieto nog graag een handtekening zetten. Op 1 december treedt de nieuwe president, Andrés Manuel López Obrador, aan.

De linkse Obrador is geen voorstander van vrijhandel en vindt dat de globalisering verkeerd heeft uitgepakt voor zijn land. Wel zei hij eerder NAFTA te ondersteunen. Zijn mensen zijn dan ook betrokken bij de onderhandelingen.

Trump kan met een akkoord zijn Republikeinse achterban tevreden stellen. En dat is hard nodig met het oog op de voorverkiezingen in november, aldus Klaassen. De afgelopen weken kreeg het kamp-Trump vooral negatief nieuws te verwerken: zo bleken twee voormalig vetrouwelingen van hem schuldig aan fraude en illegale campagnebetalingen.

Canada mag weer aanschuiven

Mexico en de VS hebben de afgelopen maanden enkel met elkaar onderhandeld. Alleen is er geen NAFTA-akkoord zonder Canada, dat nu weer aan mag schuiven. Maar de druk op Canada is minder hoog, aldus Klaassen.

De Canadese premier Justin Trudeau liet zich eerder deze week optimistisch uit over de aanstaande deal, aldus persbureau Bloomberg, maar waarschuwde dat hij een voor zijn land slechte deal niet zou tekenen.

De handel tussen de drie Noord-Amerikaanse landen is jaarlijks goed voor 1 biljoen dollar (850 miljard euro). De ondertekening van het nieuwe akkoord vindt waarschijnlijk in november plaats.