VS belooft Noord-Korea welvaart in ruil voor denuclearisatie

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft de Noord-Koreaanse leider Kim Jung-un economische hulp aangeboden als het land stopt met het ontwikkelen van kernwapens.

Pompeo reisde deze week af naar Pyongyang waar hij naar eigen zeggen een 'goed' en 'inhoudelijk' gesprek heeft gevoerd met Kim, meldt persbureau AP. Het gesprek was bedoeld als opwarmer voor de historische ontmoeting tussen president Trump en de Noord-Koreaanse leider op 12 juni in Singapore.

Tijdens een persconferentie gaf Pompeo prijs wat de Verenigde Staten voor ogen hebben bij die ontmoeting. "Als Noord-Korea daadkracht toont met een snelle denuclearisatie, is de Verenigde Staten bereidt om samen te werken met Noord-Korea om dezelfde welvaart te bereiken als onze Zuid-Koreaanse vrienden", zei Pompeo.

'Volledige overeenstemming'

De VS eist een complete en controleerbare denuclearisatie. Critici zetten echter grote twijfels bij de bereidwilligheid van Noord-Korea om zijn kernwapenprogramma stop te zetten. Maar volgens Pompeo is er 'volledige overeenstemming over de uiteindelijke doelstellingen', zonder verder in te gaan op de exacte beloftes.

Ondertussen is buurland Zuid-Korea bang dat de Amerikanen hun troepen uit dat land halen als onderdeel van deal. "De komende weken worden cruciaal en vragen om een strakke coördinatie tussen onze twee landen", aldus Kang Kyung-wha, de Zuid-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken. Voor haar land is het verwijderen van de troepen na 65 jaar niet onderhandelbaar.