VS belooft Iran de 'strengste sancties uit de geschiedenis'

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft gezegd dat zijn land de 'strengste sancties uit de geschiedenis’ aan Iran zal opleggen. Pompeo deed de uitspraak in Washington tijdens zijn eerste grote toespraak als minister.

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde 8 mei aan dat zijn land de nucleaire deal met Iran uit 2015 opzegt en weer economische sancties tegen het land instelt. Met de sancties willen de VS volgens Pompeo 'ongekende financiële druk' uitoefenen op de regering in Teheran om zo de dominantie van Iran in het Midden-Oosten te verminderen. "De onlangs ingevoerde sancties zijn nog maar het begin", zei Pompeo.

Troepen terugtrekken

De minister stelde twaalf eisen aan Iran en zei dat de sancties alleen worden verlicht als Washington tastbare verschuivingen ziet in het Iraanse beleid. Zo moet Iran de steun aan de Houthi-milities in Jemen en de Taliban in Afghanistan onmiddellijk stopzetten. Ook moet Iran zijn troepen uit Syrië terugtrekken. "Iran heeft onder de paraplu van de nucleaire overeenkomst oorlogen bij volmacht gevoerd in het Midden-Oosten. Tot op de dag van vandaag liegt Iran nog steeds over zijn ware bedoelingen. Het land is de grootste financier van terrorisme", zei Pompeo.

Zo schrapte Trump de Irandeal:



"Iran mag nooit een vrijbrief krijgen om het Midden-Oosten te domineren", vervolgde Pompeo. "De VS wil blijven samenwerken met bondgenoten in de regio om de invloed van Iran terug te dringen. We moeten ervoor zorgen dat Iran nooit de beschikking krijgt over een kernwapen. Teheran moet inspecteurs in het hele land onbeperkte toegang verlenen tot nucleaire faciliteiten."

Slecht voor de wereld

Volgens Pompeo was de deal met Iran slecht voor alle betrokkenen en voor de hele wereld. De Iraanse president Hassan Rohani wees de dreigementen van Pompeo van de hand.



"Een man die gisteren nog voor de geheime dienst werkte, wil nu een soevereine staat als Iran vertellen wat het moet en niet moet doen. Een dergelijke persoon kan niet serieus worden genomen", zei Rohani volgens persbureau Ilna. "De internationale gemeenschap zou ook niet toestaan als Amerika de rest van de wereld zijn wil oplegt."