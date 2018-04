Vrouwelijke YouTube-schutter dood, motief zou huiselijke ruzie zijn

De schutter die het vuur had geopend op mensen in het hoofdkantoor van YouTube in het Amerikaanse San Bruno, bij San Francisco, is om het leven gekomen. Dat zegt de politie. Het gaat om een vrouw die vermoedelijk zichzelf om het leven heeft gebracht.

De politie maakte bekend dat verder sprake is van zeker drie gewonden. De toestand van een van hen, een 36-jarige man, is kritiek. De slachtoffers zijn overgebracht naar een ziekenhuis in de omgeving. Volgens een woordvoerder zijn de slachtoffers bij bewustzijn. Een vierde persoon raakte lichtgewond in de chaos.

Mogelijk huiselijke ruzie

Over het motief van de vrouw is nog weinig bekend. Meerdere Amerikaanse media melden dat het om een huiselijke ruzie zou gaan. Ze noemen Nasim Najafi Aghdam, een 39-jarige vrouw, als dader. De 36-jarige man die in kritieke toestand is opgenomen, was haar beoogde doelwit. De andere slachtoffers zouden onbedoeld zijn gevallen.

De eerste meldingen van het incident kwamen binnen om kwart voor één 's middags (plaatselijke tijd). Meerdere werknemers belden het noodnummer. Politieagenten troffen een 'chaotische situatie' aan. Omstanders zagen werknemers van YouTube in grote getale uit het pand stromen.

Salvo van schoten

Een ooggetuige zei tegen Fox News een salvo van zeker tien schoten te hebben opgevangen, en daarna nog vier of vijf schoten.

De CEO van Google, Sundar Pichai, zegt in een brief dat het bedrijf meewerkt met de autoriteiten en ziekenhuizen. "Met groot verdriet moet ik mededelen dat er vier mensen gewond zijn geraakt door deze afgrijselijke daad van geweld. We doen alles om hen en hun families te ondersteunen."

Ook president Donald Trump uit via Twitter zijn medeleven met de slachtoffers en andere betrokkenen. Daarnaast bedankt hij politieagenten en andere hulpverleners voor hun werk.

Was just briefed on the shooting at YouTube’s HQ in San Bruno, California. Our thoughts and prayers are with everybody involved. Thank you to our phenomenal Law Enforcement Officers and First Responders that are currently on the scene. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 april 2018

