Voormalig tweede man FBI twee dagen voor pensioen ontslagen

Andrew McCabe, tot januari de plaatsvervangend directeur van de Amerikaanse federale recheche FBI, is op staande voet ontslagen. Hij zou zondag met pensioen gaan.

Hij is de laan uitgestuurd door minister van Justitie Jeff Sessions omdat hij onderzoekers zou hebben misleid. In een verklaring (zie tweet onderaan) bijt McCabe stevig van zich af. "De afgelopen anderhalf jaar zijn mijn gezin en ik het doelwit geweest van een onophoudelijke aanval op onze reputatie en mijn diensten aan dit land", schrijft hij.

Ondermijnen van de FBI

McCabe zegt zeker te weten dat president Trump achter zijn ontslag zit. "Hij wil dat ik, na ruim twintig jaar dienst, mijn pensioen misloop." McCabe ging onder meer over het onderzoek naar de e-mails van Hillary Clinton. Hij was ook betrokken bij de mogelijke samenwerking tussen Trumps campagneteam en vooraanstaande Russen in de aanloop naar de presidentsverkiezingen in 2016.

Het is Trump te doen, zegt McCabe, om het ondermijnen van de FBI. Hij zou zelf in de vuurlinie zijn beland nadat oud-directeur James Comey vorig jaar was weggestuurd. Na diens vertrek fungeerde McCabe tot januari als waarnemend FBI-baas.