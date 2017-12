Vol is vol: Shanghai koerst af op 25 miljoen inwoners

Shanghai, de grootste stad in China, heeft bijna geen plek meer voor nieuwe inwoners. De overheid heeft bepaald dat met 25 miljoen mensen de limiet is bereikt, een aantal dat wordt verwacht in 2035.

Het waren er eind 2015 nog 24,15 miljoen. De stad is de grootste gemeente ter wereld en heeft in China een bijzondere status. Voor de jaren 2017-2035 is een masterplan opgesteld om de uitbreiding in toom te houden. De rijksoverheid heeft zijn instemming aan het plan verleend. Ook de buitenste stadsgrenzen worden aan banden gelegd: er zit een bovengrens aan het aantal vierkante kilometers bouwgrond.

Milieuvervuiling

Shanghai is hét zakencentrum van grootmacht China. De stad lijdt onder meer aan ernstige milieuvervuiling, verkeerschaos en een tekort aan gemeentelijke diensten voor onderwijs en gezondheidszorg, schrijft de Britse krant The Guardian.

175 jaar geleden was Shanghai nog een dorp dat leefde van visserij en de textielindustrie. Vanaf het midden van de 19de eeuw groeide het uit tot wereldstad. De stad aan de Chinese oostkust heeft onder meer de grootste haven ter wereld.

Ook Peking begrensd

Voor de hoofdstad Peking werd afgelopen september ook een bovengrens aan het aantal inwoners vastgesteld: 23 miljoen in 2020. Het waren er drie jaar geleden 21,5 miljoen. Zes kerndistricten moeten met 15 procent krimpen om het maximum haalbaar te maken.