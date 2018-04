VN smeekt om situatie Syrië niet uit de hand te laten lopen

'Laat de situatie in Syrië niet uit de hand lopen'. Dat is de strekking van een oproep van António Guterres aan de leden van de VN-Veiligheidsraad.

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties heeft de ambassadeurs van de vijf permanente leden van de VN-raad laten weten dat hij zeer bezorgd is over wat er momenteel in Syrië gebeurt.

Verschrikkelijk lijden

"Het moet gaan om het verschrikkelijke lijden van de Syrische bevolking", zei hij tegen de ambassadeurs van Rusland, China, Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten.

De Veiligheidsraad kon het eerder deze week niet eens worden over een onderzoek om te achterhalen of er opnieuw chemische wapens zijn gebruikt in de Syrische stad Douma en welk team specialisten dat moet gaan onderzoeken.

Lijnrecht tegenover elkaar

De VS en zijn westerse bondgenoten en Rusland stonden lijnrecht tegenover elkaar. Voorstellen van zowel de Amerikanen als de Russen stuitten op een veto.

De spanning in de regio is te snijden. Gisteren twitterde Trump dat de Amerikaanse raketten klaarstonden om de gifgasaanval te vergelden. Rusland reageerde daarop door te zeggen dat de raketten direct zouden worden neergehaald en dat ook de lanceerbases zouden worden bestookt.

