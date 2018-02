VN-baas Guterres wil afspraken over cyberoorlogen

Een volgende oorlog begint niet met artilleriebeschietingen of luchtaanvallen, maar 'met een enorme cyberaanval'. António Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, wil daarom internationale afspraken maken over digitale oorlogsvoering.

Dat zei hij tijdens een toespraak aan de Universiteit van Lissabon, waar hij een eredoctoraat kreeg. Zo'n aanval zal volgens hem niet alleen gericht zijn op militaire doelen, maar kan bijvoorbeeld ook de elektriciteitsvoorziening van een land platleggen.

Volgens Guterres, oud-premier van Portugal, zou de VN kunnen helpen bij gesprekken tussen wetenschappers en regeringen die regels zouden moeten opstellen. Het is nu onduidelijk, zegt hij, of bestaande verdragen iets te zeggen hebben over zulke conflicten.

Deltaplan voor DDoS-aanvallen

Toen Nederland enkele weken geleden te maken had met een reeks DDoS-aanvallen, gericht op de Belastingdienst en banken, waarschuwden experts tegen RTL dat er een deltaplan voor deze aanvallen moet komen.

Een grote DDoS-aanval kan allerlei met internet verbonden apparaten platleggen, zoals pinautomaten in winkels, sommige bruggen en zelfs delen van het elektriciteitsnetwerk. Zo'n aanval zou voor een 'ontwrichting van de samenleving' kunnen zorgen. "Dat is best beangstigend", aldus Erik de Jong, hoofdonderzoeker bij Fox-IT.