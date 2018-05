Vliegtuig met 113 inzittenden crasht op Cuba, meer dan honderd doden

Bij een vliegtuigcrash in de Cubaanse hoofdstad Havana zijn meer dan honderd mensen om het leven gekomen. Slechts drie mensen hebben de crash overleefd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zoekt uit of er Nederlanders betrokken zijn.

De oorzaak van de crash is nog onbekend. Ooggetuigen melden dat de Boeing 737 vlak na het opstijgen in de lucht explodeerde.

Het gaat om een binnenlandse vlucht van de Cubaanse luchtvaartmaatschappij Cubana de Aviación, onderweg van Jose Marti International Airport naar Holguin. Aan boord waren volgens Cubaanse staatsmedia 104 passagiers en 9 bemanningsleden. Andere berichten spreken over zes bemanningsleden.

Bekijk hier de eerste beelden:

Dit zijn de eerste beelden van het brandende vliegtuigwrak buiten Havana.

Slechts drie overlevenden

De directie van het nabijgelegen ziekenhuis heeft bekendgemaakt dat er slechts drie mensen het ongeluk hebben overleefd. Drie vrouwen en een man werden na afloop na het ziekenhuis vervoerd, waar de man alsnog overleed. Hoe ernstig de verwondingen van de drie vrouwen zijn, is niet bekend.

Plane crash in Cuba, American flight crashed shortly after take off :worried: #cuba #planecrash pic.twitter.com/W4IuiIaF1K — Matt Blakeley (@blakeley1990) 18 mei 2018

Verouderde toestellen afgedankt

De maatschappij heeft de laatste maanden juist veel verouderde toestellen afgedankt. Of het hier ook om een sterk verouderd toestel ging, is niet duidelijk.

Het is de derde grote vliegramp op Cuba sinds 2010. De maatschappij wijt dit aan het Amerikaans handelsembargo, waardoor ze geen onderdelen van de vliegtuigen kunnen vervangen.