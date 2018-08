Vliegtuig met 101 mensen aan boord neergestort in Mexico

Een vliegtuig van Aeromexico is kort na het opstijgen bij een vliegveld in Durango neergestort. In het toestel zaten volgens de minister van Transport 97 passagiers en vier bemanningsleden. Autoriteiten melden dat acht mensen gewond zijn geraakt. Van twee van hen is de toestand kritiek.

Het vliegtuig was onderweg van Guadalupe Victoria International Airport naar Mexico-Stad. Volgens de autoriteiten zijn er geen doden gevallen. Hoe het met de gewonden is, is niet duidelijk. Een aantal passagiers zou na de crash naar de snelweg zijn gelopen om hulp te halen.