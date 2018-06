Veel meer Britten vragen nationaliteit EU-land aan

Het aantal Britten dat de nationaliteit van een land in de Europese Unie aanvraagt, is in een jaar tijd verdrievoudigd. Dat blijkt uit onderzoek van de Britse omroep BBC.

Die publiceert vandaag cijfers van zeventien EU-landen die vorig jaar samen aan bijna dertienduizend Britten een nieuwe nationaliteit verleenden. Een jaar eerder, het jaar waarin Groot-Brittannië de EU de rug toekeerde, ging het nog om iets meer dan vijfduizend Britten. Het jaar vóór de brexit waren het er niet meer dan 1800.

Duitsland het meest in trek

Duitsland is verreweg het populairst. Het aantal toegekende aanvragen steeg van bijna 600 in 2015 naar bijna 7500 in 2017. Frankrijk schoot in dezelfde periode omhoog van 320 naar 1518, en België van 127 naar 1382.

Ten opzichte van 2015, het laatste jaar voor de brexit, ligt het aantal toegekende aanvragen over de hele linie zeven keer zo hoog. Van Nederland is, net als van negen andere EU-lidstaten, het aantal nieuwkomers vanuit Groot-Brittannië nog niet bekendgemaakt, zegt de BBC. De nu bekende cijfers bestrijken ongeveer driekwart van de groep Britten die een EU-nationaliteit aanvroegen.

Geen afstand doen van EU-voordelen

De reden om die stap te overwegen, is volgens de BBC dat de aanvragers om allerlei redenen geen afstand willen doen van de verworvenheden die ze als EU-onderdaan hebben. Dat kan gaan om uitkeringen en pensioenen of om het vrije verkeer van personen dat binnen de EU bestaat.

Lang niet alle Britten die dat willen, komen in aanmerking voor een EU-nationaliteit. De regels zijn over het algemeen streng en verschillen van lidstaat tot lidstaat.

