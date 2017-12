Van misbruik beschuldigde Roy Moore grijpt naast zetel in senaat VS

De van misbruik beschuldigde Amerikaanse senator Roy Moore heeft de strijd om de senaatszetel van Alabama verloren. In de tussentijdse verkiezing heeft hij het in een nek-aan-nekrace afgelegd tegen de Democraat Doug Jones.

Dat melden Amerikaanse media nu ruim negentig procent van alle stemmen zijn geteld.

Onder vergrootglas

De tussentijdse verkiezing voor een zetel in de senaat lag om meer redenen onder het vergrootglas, legt verslaggever Michiel Klaassen uit. "De aandacht voor deze race was enorm groot. In de race kwamen twee grote nieuwsverhalen van deze tijd samen. Ten eerste kregen de beschuldigingen aan het adres van Roy Moore van onder meer ontucht met een minderjarige meer gewicht, door alle #MeToo-verhalen van de laatste weken."

Trump reageert. Hij zegt: Alabama zal snel weer de kans krijgen om de zetel republikeins te maken https://t.co/4HIb5uIiDU — Michiel Klaassen (@KlaassenRTL) December 13, 2017

'Zeker slecht nieuws voor Trump'

"Ten tweede omdat president Trump de krappe republikeinse meerderheid in de Amerikaanse Senaat keihard nodig heeft voor het uitvoeren van zijn plannen. De republikeinen hebben nu nóg minder speelruimte. De overwinning van Doug Jones is zeer slecht nieuws voor Donald Trump."

Zelfs president Trump drong daar op aan, maar toen duidelijk werd dat het te laat was om nog een andere kandidaat op het stembiljet te krijgen, sloten in de partij de rijen zich weer. Afgelopen week voerde president Trump zelfs fanatiek campagne voor Moore.

Moore zelf heeft alle beschuldigingen overigens altijd ontkend.

Nog 51 van 100 zetels

De zetel is zo belangrijk voor de Republikeinse partij, omdat hun meerderheid in de senaat miniem was met 52 van de 100 zetels. Dat zijn er nu nog maar 51. Al verschillende plannen van Trump sneuvelden dit jaar omdat er drie of meer senatoren van zijn eigen partij tegen stemden.

Het is voor het eerst in 25 jaar dat er in de zeer conservatieve staat Alabama een Democraat wint.